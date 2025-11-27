PAGELLE E TABELLINO ROMA-MIDTJYLLAND 2-1 | El Aynaoui si sblocca Franculino delude

Voti e giudizi del match dell’Olimpico, valido per la 5a giornata della League Phase dell’Europa League 202526 Kone e El Aynaoui (Ansafoto) – calciomercato.it Roma. Svilar 6,5 Mancini 6 Ndicka 6 Ghilardi 6,5 Celik 6. Dal 78? Tsimikas sv Koné 6. Dal 25? Cristante 6,5 El Aynaoui 7 Wesley 5,5 Soulè 6,5. Dal 60? Ferguson 6 Pellegini 6,5. Dal 60? El Shaarawy 6,5 Dybala 5,5. Dal 78? Bailey 6 Allenatore: Gasperini 6,5 La Roma porta a casa una vittoria comunque meritata, anche se nel secondo tempo dopo i cambi ha perso completamente l’inerzia della partita soffrendo le iniziative avversarie. Che per la verità hanno dato quasi mai pensiero a Svilar, che non ha corso pericoli particolari. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO ROMA-MIDTJYLLAND 2-1: El Aynaoui si sblocca, Franculino delude

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

#EintrachtAtalanta 0-3, pagelle e tabellino: Lookman devastante, Ederson rivitalizzato, De Ketelaere decisivo ? Vai su X

Il Gela supera la Nissa e si rilancia. Le Pagelle ? https://pascaldesiato.com/2025/11/22/gela-nissa-live-formazioni-tabellino-e-pagelle-dove-vederla-in-streaming/ Pascal Desiato - facebook.com Vai su Facebook

Roma-Midtjylland 2-1, le pagelle: El Ayanoui, classe e sudore. Ghilardi promette bene. E torna al gol pure El Shaarawy - Un successo arrivato con i gol di El Aynaoui ed El Shaarawy e con qualche brivido ... Riporta leggo.it

La Roma riapre la corsa verso gli ottavi di Europa League: Midtjylland battuto 2-1 - La Roma riapre la corsa verso gli ottavi di Europa League: Midtjylland battuto 2- Lo riporta fanpage.it

Roma-Midtjylland: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming l’Europa League in tempo reale - Midtjylland gara valida per la 5ª giornata di Europa League e in programma questa sera alle 18:45 allo stadio Olimpico di Roma e sarà visibile su Sky Sport Uno (201), Sky Sport (252) oltre a Now ... Scrive tuttosport.com