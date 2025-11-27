Pagelle Atletico Madrid Inter per Tuttosport è Bisseck il migliore dei nerazzurri | la spiegazione

Internews24.com | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 e gli altri voti del quotidiano. La sconfitta di misura al Metropolitano contro l’Atletico Madrid lascia l’amaro in bocca all’Inter, punita nel finale dopo una gara combattuta. Tuttosport, nella sua edizione odierna, analizza le prestazioni dei singoli, evidenziando luci e ombre nella formazione schierata da Cristian Chivu. Se il tecnico rumeno incassa un 5,5 (“qualcosa da aggiustare c’è”), sono i senatori a tradire le aspettative, mentre le risposte migliori arrivano dalle cosiddette “seconde linee” e dai giovani. 🔗 Leggi su Internews24.com

pagelle atletico madrid inter per tuttosport 232 bisseck il migliore dei nerazzurri la spiegazione

© Internews24.com - Pagelle Atletico Madrid Inter, per Tuttosport è Bisseck il migliore dei nerazzurri: la spiegazione

Scopri altri approfondimenti

Le pagelle di Atletico Madrid-Inter 2-1: Lautaro Martinez impalpabile, Zielinski non basta, Gimenez eroe inatteso - La difesa cede nel finale, Sommer stavolta è incolpevole. Da eurosport.it

pagelle atletico madrid interAtletico Madrid-Inter 2-1, le pagelle della partita di Champions League - Tra i nerazzurri bene Bastoni e Zielinski, delude Carlos Augusto. Scrive sport.sky.it

Pagelle di Atletico Madrid-Inter 2-1: Zielinski risponde ad Alvarez, poi spunta Gimenez. Lautaro non incide - 1: Alvarez segna tra mille dubbi, Zielinski trova il pareggio nella ripresa. Da sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Pagelle Atletico Madrid Inter