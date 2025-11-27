Pagelle Atletico Madrid Inter per Tuttosport è Bisseck il migliore dei nerazzurri | la spiegazione

Inter News 24 e gli altri voti del quotidiano. La sconfitta di misura al Metropolitano contro l’Atletico Madrid lascia l’amaro in bocca all’Inter, punita nel finale dopo una gara combattuta. Tuttosport, nella sua edizione odierna, analizza le prestazioni dei singoli, evidenziando luci e ombre nella formazione schierata da Cristian Chivu. Se il tecnico rumeno incassa un 5,5 (“qualcosa da aggiustare c’è”), sono i senatori a tradire le aspettative, mentre le risposte migliori arrivano dalle cosiddette “seconde linee” e dai giovani. 🔗 Leggi su Internews24.com

