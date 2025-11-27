Pagelle Atletico Madrid Inter ecco i TOP e FLOP della sfida di Champions League! I voti

Pagelle Atletico Madrid Inter: ecco i TOP e FLOP della sfida valida per la quinta giornata di Champions League 20252026. Ecco le valutazioni Prima sconfitta in Champions League per l’Inter di Chivu. Una rete di Gimenez nel recupero condanna i nerazzurri alla sconfitta per 2-1. Al momentaneo vantaggio di Alvarez, il club meneghino aveva risposto . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Pagelle Atletico Madrid Inter, ecco i TOP e FLOP della sfida di Champions League! I voti

