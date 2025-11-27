Pagelle Atletico Madrid Inter ecco i TOP e FLOP della sfida di Champions League! I voti

Calcionews24.com | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pagelle Atletico Madrid Inter: ecco i TOP e FLOP della sfida valida per la quinta giornata di Champions League 20252026. Ecco le valutazioni Prima sconfitta in Champions League per l’Inter di Chivu. Una rete di Gimenez nel recupero condanna i nerazzurri alla sconfitta per 2-1. Al momentaneo vantaggio di Alvarez, il club meneghino aveva risposto . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

pagelle atletico madrid inter ecco i top e flop della sfida di champions league i voti

© Calcionews24.com - Pagelle Atletico Madrid Inter, ecco i TOP e FLOP della sfida di Champions League! I voti

Altre letture consigliate

pagelle atletico madrid interPagelle di Atletico Madrid-Inter 2-1: Zielinski risponde ad Alvarez, poi spunta Gimenez. Lautaro non incide - 1: Alvarez segna tra mille dubbi, Zielinski trova il pareggio nella ripresa. Segnala sport.virgilio.it

pagelle atletico madrid interLe pagelle di Atletico-Inter: Zielinski, gol e non solo. Lautaro e Calha giù di tono - Sui gol dell'Atletico questa volta è incolpevole, poi quando gli spagnoli spingono è attento su Griezmann e Pubill. Si legge su msn.com

pagelle atletico madrid interAtletico Madrid-Inter, le pagelle di CM: Akanji bene anche al centro, poco Lautaro. Gimenez imperioso - Inter viene decisa nei minuti finali da un goal di Gimenez, questi i voti dei protagonisti. Come scrive calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Pagelle Atletico Madrid Inter