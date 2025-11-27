Una vera e propria beffa quella patita dall’Inter nella serata di oggi 26 novembre. In quel dello stadio Metropolitano, infatti, i nerazzurri hanno perso per 2-1 con l’Atletico Madrid, in quella che è la prima sconfitta di questa edizione della Champions League. Una buona prestazione da parte della Beneamata, che crolla però nel finale per via della rete di José Maria Gimenez da calcio d’angolo. Scopriamo insieme le pagelle del match tra le due compagini. Pagelle Inter. Sommer 5.5: Ancora insicuro nelle uscite, non riesce a trasmettere sicurezza al reparto.. Bisseck 6: Attento quando l’Atletico Madrid si riaffaccia in avanti. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Pagelle Atletico Madrid-Inter 2-1, Barella motore: Lautaro assente