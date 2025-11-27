Pagamento Pensioni dicembre 2025 | quando arriva? Date aumenti e tredicesima

La pensione di dicembre 2025 si preannuncia come una delle più consistenti dell’anno per i pensionati italiani, grazie all’inclusione della tredicesima, alla presenza di diversi bonus e, aspetto fondamentale, alla totale assenza di conguagli (adeguamenti) che potrebbero decurtare l’importo per tasse arretrate. Tutti i pagamenti sono previsti completarsi entro la prima settimana del mese. Tutto l’articolo è riassunto anche in un breve video a fondo pagina Calendario e Modalità di Pagamento. Il pagamento delle pensioni di dicembre 2025 avrà inizio il primo giorno bancabile del mese. Poiché il lunedì 1° dicembre è il primo giorno del mese, e cade in un giorno lavorativo, gli accrediti avverranno immediatamente. 🔗 Leggi su Pensionipertutti.it

