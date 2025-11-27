Paesaggi di Puglia-dalla Terra al Mare la mostra Da domani
Di Nino Sangerardi: Il circolo FIAF Photo Digital Puglia Associazione Fotografica ha ideato e organizzato la nuova Mostra “Paesaggi di Puglia – dalla Terra al Mare”. Evento che ” nasce come un viaggio visivo e sensoriale attraverso la dualità profonda che caratterizza la nostra regione: una terra sospesa tra orizzonti di campi e distese di mare, tra la quiete dell’entroterra e la vitalità delle coste. L’esposizione vuole raccontare questa duplice anima della Puglia — la terra e il mare — attraverso lo sguardo di autori che, con sensibilità e passione, hanno saputo cogliere la luce, le sfumature e l’identità autentica di un territorio unico”. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
