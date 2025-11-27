Padri discriminati dopo il divorzio così la battaglia di un agrigentino è diventata un movimento europeo

“Il sesso debole nelle separazioni coniugali è quello maschile, i tribunali collocano i figli sempre con le madri e l'affidamento congiunto, di fatto, non è effettivo. Ma non solo: dopo i matrimoni fioccano le accuse di violenze, ruberie se non addirittura pedofilia ed è molto difficile. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

