Padovaband di teenager | 2 provvedimenti

Sgominata una baby gang di ragazze minorenni, tra i 13 e i 16 anni, che si comportavano in maniera violenta(aggressioni, minacce, lesioni, furti e rapine- prevalentemente nel centro di Padova e in zona Stazione ferroviaria. Il gruppo di minorenni, che a volte agiva senza un vero scopo e per futili motivi, prendeva di mira soprattutto giovani ragazze o persone in condizioni di minorata difesa. Due le misure cautelari restrittive richieste dalla Procura per i minorenni di Venezia. Nella banda, più volte segnalata,4 ragazzine.