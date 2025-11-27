Continui nubifragi, allagamenti e tempeste, ma anche siccità perenni, desertificazioni e scioglimenti di ghiacciai. Il nostro mondo è in crisi, e lo è prima di tutto sull’ambiente, con lo stravolgimento del meteo e con gli eventi atmosferici sempre più irruenti. Un tema, questo, molto caro anche a Papa Francesco, che nel 2015 aveva voluto mettere nero su bianco con l’enciclica "Laudato Sì". Un invito a riflettere, a cambiare la rotta, che è anche il monito di Paco Peña, il chitarrista e compositore, maestro del flamenco che vive tra Londra e Córdoba, che con un suono senza confini di genere amplia la sua scrittura in un’opera che alterna momenti di rabbia e dolore in sezioni di celebrazione, fino a una speranza finale che sa di danza e di vita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Paco Peña e il requiem per la Terra. Un concerto-monito in cattedrale