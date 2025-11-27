Paco De Rosa tra cinema teatro e web
Incontriamo Paco De Rosa, giovane attore partenopeo con molte esperienze alle spalle.-Paco De Rosa, hai ottenuto popolarità sul web, ad esempio con la serie #Vita e con il collettivo Vico Alleria, ma alle spalle hai anche una solida formazione teatrale. Quali sono le principali differenze tra.
Vi sta piacendo questa finale? Alcuni scatti dal paco di #Sanremo2023
CINEMA - Paco De Rosa a Venezia 82 per la presentazione de "L'Invisibile Filo Rosso" - L'attore Paco De Rosa, volto amatissimo dal pubblico del web per la sua verve comica, approda alla 82ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia con un ruolo intenso e ...
Best Actor Award, il napoletano Paco De Rosa candidato come miglior attore - Paco De Rosa tra i candidati al premio di miglior attore drammatico al Best Actor Award, grazie alla sua interpretazione nel film: "Ed è subito sera".
Los Angeles Film Awards, il napoletano Paco De Rosa vince il premio come miglior attore - Paco De Rosa vince il premio come miglior attore al "Los Angeles Film Awards (LAFA)", grazie alla sua interpretazione nel film: "Ed è subito sera".