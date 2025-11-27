Pace unità diplomazia | parte dalla Turchia il viaggio di Leone XIV in Medio Oriente

It.insideover.com | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Partirà oggi dalla Turchia la visita apostolica di Papa Leone XIV in Medio Oriente che lo porterà prima nel Paese euroasiatico e poi nel martoriato Libano oggetto nei giorni scorsi di rinnovati attacchi israeliani. Leone XIV alla corte di Erdogan. Quello del Santo Padre è un viaggio importante tanto sul versante apostolico, perché si tratta di celebrare i 1.700 anni del Concilio di Nicea, quanto su quello politico-diplomatico, dato che riaffermerà la vocazione per la pace del Vaticano e della Chiesa cattolica e mirerà a consolidare un percorso teso a fare del dialogo interreligioso e del confronto tra i popoli uno strumento di pace. 🔗 Leggi su It.insideover.com

pace unit224 diplomazia parte dalla turchia il viaggio di leone xiv in medio oriente

© It.insideover.com - Pace, unità, diplomazia: parte dalla Turchia il viaggio di Leone XIV in Medio Oriente

Scopri altri approfondimenti

Meloni a Onu, 'pace, dialogo, diplomazia non vincono più' - "Viviamo un fase storica accelerata, complessa, con opportunità ma denso di pericoli, sospesa tra guerra e pace. Secondo ansa.it

Pace: domani a Vicenza manifestazione promossa dai sindaci. Ferdinandi (Anci), “per costruire reti di diplomazia dal basso” - “La pace non sia un’utopia astratta un impegno concreto, che deve partire anche dalla costruzione di reti di diplomazia dal basso, dall’impegno di tutte e tutti noi”. Scrive agensir.it

Incontro internazionale per la pace: appello finale, “non c’è futuro se la guerra si sostituisce alla diplomazia e al dialogo nella soluzione dei conflitti” - Si conclude con questa invocazione l’Appello per la pace, rivolto dai partecipanti alla preghiera ... agensir.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Pace Unit224 Diplomazia Parte