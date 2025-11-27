Pace unità diplomazia | parte dalla Turchia il viaggio di Leone XIV in Medio Oriente
Partirà oggi dalla Turchia la visita apostolica di Papa Leone XIV in Medio Oriente che lo porterà prima nel Paese euroasiatico e poi nel martoriato Libano oggetto nei giorni scorsi di rinnovati attacchi israeliani. Leone XIV alla corte di Erdogan. Quello del Santo Padre è un viaggio importante tanto sul versante apostolico, perché si tratta di celebrare i 1.700 anni del Concilio di Nicea, quanto su quello politico-diplomatico, dato che riaffermerà la vocazione per la pace del Vaticano e della Chiesa cattolica e mirerà a consolidare un percorso teso a fare del dialogo interreligioso e del confronto tra i popoli uno strumento di pace. 🔗 Leggi su It.insideover.com
