Partirà oggi dalla Turchia la visita apostolica di Papa Leone XIV in Medio Oriente che lo porterà prima nel Paese euroasiatico e poi nel martoriato Libano oggetto nei giorni scorsi di rinnovati attacchi israeliani. Leone XIV alla corte di Erdogan. Quello del Santo Padre è un viaggio importante tanto sul versante apostolico, perché si tratta di celebrare i 1.700 anni del Concilio di Nicea, quanto su quello politico-diplomatico, dato che riaffermerà la vocazione per la pace del Vaticano e della Chiesa cattolica e mirerà a consolidare un percorso teso a fare del dialogo interreligioso e del confronto tra i popoli uno strumento di pace. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Pace, unità, diplomazia: parte dalla Turchia il viaggio di Leone XIV in Medio Oriente