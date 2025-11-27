Ottone la minoranza si dimette in blocco
Colpo di scena a Ottone, in Alta Valtrebbia. Il gruppo di minoranza “L’altra lista” si è dimesso in blocco. Il capogruppo Marco Boccenti - che alle Elezioni Amministrative del 2024 ha sfidato l’attuale sindaco Federico Beccia - e i consiglieri Franco Valla e Paolo Comiotto hanno rassegnato le. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
