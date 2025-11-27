Quei bambini non sono un'eccezione. Ma il volto mediatico di una realtà che esiste da anni, lontano dal clamore. La vicenda di Palmoli è uno dei tanti, tantissimi, episodi di allontanamento che si consumano ogni giorno in Italia lontano dai riflettori. Come quei tre bambini oggi in casa famiglia, ce ne sono migliaia che vengono separati dai genitori e inseriti in percorsi decisi dai servizi sociali, spesso difficili da comprendere e da contestare. I numeri in possesso de Il Giornale parlano chiaro: nel 2023 i minorenni presi in carico dai servizi sociali sono 42.002. Tra questi, ben 33.310 sono stati allontanati dalle rispettive famiglie. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Otto bimbi su dieci allontanati dalle loro famiglie