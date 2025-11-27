Ottant’anni di Confcommercio | Siamo il motore delle Marche

Ilrestodelcarlino.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ottantanni di imprese, lavoro e storie che hanno modellato il volto economico delle Marche e uno sguardo verso il futuro e l’evoluzione del mercato. Confcommercio Marche e Confcommercio Marche Centrali celebrano il traguardo con l’evento "Eccellenze in scena – 80 di Confcommercio", in programma domani (ore 17.30) al teatro Annibal Caro di Civitanova Alta, alla presenza della ministra del lavoro, Marina Calderone. Una serata per riunire imprenditori, istituzioni e territori e raccontare un sistema economico che, nel commercio, nel turismo e nei servizi, genera oltre la metà del valore aggiunto regionale e circa due terzi dell’occupazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

ottant8217anni di confcommercio siamo il motore delle marche

© Ilrestodelcarlino.it - Ottant’anni di Confcommercio: "Siamo il motore delle Marche"

Contenuti che potrebbero interessarti

ottant8217anni confcommercio siamo motoreOttant’anni di Confcommercio: "Siamo il motore delle Marche" - Ottant’anni di imprese, lavoro e storie che hanno modellato il volto economico delle Marche e uno sguardo verso il futuro e l’evoluzione del mercato. Da ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Ottant8217anni Confcommercio Siamo Motore