Ottant’anni di Confcommercio | Siamo il motore delle Marche

Ottant’anni di imprese, lavoro e storie che hanno modellato il volto economico delle Marche e uno sguardo verso il futuro e l’evoluzione del mercato. Confcommercio Marche e Confcommercio Marche Centrali celebrano il traguardo con l’evento "Eccellenze in scena – 80 di Confcommercio", in programma domani (ore 17.30) al teatro Annibal Caro di Civitanova Alta, alla presenza della ministra del lavoro, Marina Calderone. Una serata per riunire imprenditori, istituzioni e territori e raccontare un sistema economico che, nel commercio, nel turismo e nei servizi, genera oltre la metà del valore aggiunto regionale e circa due terzi dell’occupazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ottant’anni di Confcommercio: "Siamo il motore delle Marche"

