Ospedali e medicina di genere | tre bollini rosa a Civico e Ingrassia premiati anche Buccheri e Villa Sofia-Cervello
Tre “bollini rosa” all’Ingrassia e al Civico, due invece per gli ospedali Buccheri e Villa Sofia-Cervello. Sono i riconoscimenti consegnati questa mattina nel corso di una cerimonia che si è svolta al ministero della Salute, assegnati dalla Fondazione Onda per il biennio 20262027 dopo l'analisi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
