Ospedale di Martina Franca un' altra donna denuncia | Io vittima di violenza ostetrica
MARTINA FRANCA - Dopo il caso raccontato nei giorni scorsi, un'altra coppia ha deciso di denunciare la propria esperienza vissuta all'Ospedale Valle d'Itria di Martina Franca durante la nascita della loro bambina. Lo ha fatto tramite una lettera di reclamo indirizzata alla direzione del presidio. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
