Ortaggi in miniatura mulini e serre intelligenti ecco chi sono i giovani imprenditori da ‘Oscar’

Pistoia, 27 novembre 2025 – Dagli ortaggi in miniatura di Manuel Brasini alle serre intelligenti di Stefano Bondielli, dal mulino laboratorio della storica dell'arte Silvia Clarelli, al vivaio sociale di Emanuele Martini fino all'agri-influencer dell'olio Edoardo Marmeggi: sono le idee e i progetti imprenditoriali da “Oscar Green” premiati da Coldiretti Toscana. Il riconoscimento dedicato agli imprenditori under 35, promosso da Giovani Impresa Coldiretti, è stato assegnato in occasione dell'evento finale che si è tenuto al Nartuart Village di Pistoia alla presenza del delegato nazionale del movimento giovanile di Coldiretti, Enrico Parisi e del sottosegretario della Regione Toscana, Bernard Dika. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ortaggi in miniatura, mulini e serre intelligenti, ecco chi sono i giovani imprenditori da ‘Oscar’

News recenti che potrebbero piacerti

Ortaggi in miniatura, mulini e serre intelligenti, ecco chi sono i giovani imprenditori da ‘Oscar’ - Focus sulla “produzione di cibo sano per garantire la sicurezza alimentare, sulla tutela dell'ambiente e ... Lo riporta lanazione.it

Oscar green a micro ortaggi e serre intelligenti - TOSCANA: Territorio e innovazione: il riconoscimento di Coldiretti premia idee e progetti degli imprenditori toscani under 35 ... toscanamedianews.it scrive

Oscar Green 2025, dagli ortaggi in miniatura all'agri-influencer: gli under 35 premiati da Coldiretti - Dagli ortaggi in miniatura di Manuel Brasini alle serre intelligenti di Stefano Bondielli, dal mulino laboratorio della storica dell’arte Silvia Clarelli, ... Riporta gonews.it