Orrore in centro accoltella l’ex in faccia | la donna salvata dal famoso

Ci sono giorni che iniziano come tanti altri, tra passi affrettati e pensieri che si rincorrono. Ma a volte, basta un attimo perché tutto cambi. Nel cuore di Firenze, tra eleganza e storia, una scena improvvisa ha interrotto la quiete di chi si trovava in via Solferino: nessuno avrebbe mai potuto immaginare cosa stesse accadendo sotto i loro occhi. Le grida disperate di una donna hanno squarciato il silenzio, richiamando l'attenzione dei passanti e trasformando una mattina di novembre in uno scenario che nessuno vorrebbe mai vedere. Proprio il 25 novembre, giorno simbolo contro la violenza sulle donne, la paura ha preso il sopravvento su tutto.