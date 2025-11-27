Cosa prevede l' oroscopo di Paolo Fox per il 28 novembre 2025? L'atmosfera odierna è sospesa tra la conclusione di alcuni cicli e l'apertura di nuovi, promettenti capitoli. Per molti segni, è un giorno di importanti rivelazioni e di energie rinnovate, che spingono ad andare avanti con coraggio, mentre per altri è un invito a cercare la calma interiore prima di affrontare discussioni importanti. Approfondiamo le previsioni astrologiche di Paolo Fox di venerdì 28 novembre 2025, dando un'occhiata anche al proprio ascendente zodiacale in modo da ottenere un oroscopo accurato. Oroscopo venerdì 28 novembre Paolo Fox: Ariete, Toro, Gemelli. 🔗 Leggi su Ultimora.news

© Ultimora.news - Oroscopo Paolo Fox: le previsioni astrologiche del 28 novembre 2025