Dicembre è arrivato con il suo carico di attese, bilanci e nuove speranze. È il mese che chiude un ciclo, quello in cui cresce il bisogno di capire cosa ci aspetta prima di voltare pagina. Le stelle non regalano certezze assolute, ma quando a interpretarle è Paolo Fox diventano una bussola preziosa per orientarsi tra emozioni, lavoro e scelte personali. Per molti segni questo sarà un periodo di incontri importanti, riflessioni profonde e decisioni che potrebbero influenzare l’inizio del nuovo anno. Amore, lavoro, benessere: dicembre si presenta come un crocevia, e ogni segno avrà la sua direzione da imboccare. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Oroscopo Dicembre 2025 di Paolo Fox: le previsioni segno per segno