La Luna in Acquario oggi gioca un ruolo determinante nell'influenzare i vari segni zodiacali, offrendo nuove prospettive e sfide. Ariete trova nuove iniziative intriganti, mentre Toro deve affrontare tensioni relazionali. Gemelli godono di socievolezza aumentata, e Cancro vede crescere la propria relazione. Leone affronta emozioni contrastanti, e Vergine è spinta a dimostrare il proprio valore. Bilancia trova pace e novità, mentre Scorpione deve gestire l'inquietudine professionale. Sagittario riceve supporto per rimettere in sesto le finanze, e Capricorno è invitato a comprendere i difetti altrui. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Oroscopo del giorno giovedì 27 novembre: scopri cosa ti riservano le stelle oggi