Nell’ultima puntata di Una Giornata Particolare, Aldo Cazzullo ha voluto condividere un dono prezioso: l’ultima conversazione registrata con Ornella Vanoni. Cinquanta minuti intensi, intimi, in cui la voce di una delle icone più luminose della musica italiana torna a vibrare tra ricordi, amori, incontri e ferite mai del tutto risolte. Un ritratto autentico, lucido e sorprendentemente leggero, che comprende anche la verità su una delle rotture più celebri del nostro spettacolo: quella con Mina. Ornella Vanoni e Mina perché hanno litigato?. Nel corso dell’intervista, Vanoni ripercorre anche la frattura con Mina, un episodio rimasto nella memoria collettiva ma mai così nitidamente raccontato. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Ornella Vanoni nell’ultima intervista racconta il litigio con Mina e perché non si sono più parlate