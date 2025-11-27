Ornella Vanoni l' ultima telefonata un?ora prima di morire | Se lo sentiva Era calma e non aveva paura

A pochi giorni dalla scomparsa di Ornella Vanoni, la regista e sua grande amica Andrée Ruth Shammah ha rivelato a La volta buona un dettaglio toccante: l?artista. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Ornella Vanoni, l'ultima telefonata un?ora prima di morire: «Se lo sentiva. Era calma e non aveva paura»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

la Repubblica. . Durante la tappa padovana del suo ‘Nostalgia Indoor Tour’, Noemi ha reso omaggio a Ornella Vanoni cantando una delle sue canzoni più celebri ‘Domani è un altro giorno'. Con un finale emozionante che ha coinvolto tutto il pubblico del Gran - facebook.com Vai su Facebook

Musei in Musica 2025, omaggio a Ornella Vanoni ift.tt/Gj4fH0N Vai su X

L'ultima telefonata di Ornella Vanoni prima di morire: "Se lo sentiva". Cosa ha detto all'amica - Poco prima di morire, Ornella Vanoni ha chiamato l’amica Andrée Ruth Shammah: un ultimo gesto dolce e lucido, simbolo del loro legame profondo ... Secondo corrieredellosport.it

Ornella Vanoni, l'ultima telefonata all'amica: "Vieni presto, c'è poco tempo" - Visibilmente commossa, Andrée Ruth Shammah ripercorre le ultime parole scambiate con Ornella Vanoni, svelando a La volta buona quel misto di dolcezza e consapevolezza del loro ultimo saluto. Segnala libero.it

Ornella Vanoni, l'amica Andrée Ruth Shammah: «Un'ora prima che morisse mi ha chiamata. Se lo sentiva ma era calma e non aveva paura» - A pochi giorni dalla scomparsa di Ornella Vanoni, la regista e sua grande amica Andrée Ruth Shammah ha rivelato a La volta buona un dettaglio toccante: ... Scrive ilgazzettino.it