Orlandi-Gregori ex giudice Lupacchini | Banda della Magliana? Nessuno parlò di Emanuela

Webmagazine24.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – "Nel processo della Banda della Magliana nessuno ha fatto cenno alla vicenda di Emanuela Orlandi anche se – lo hanno dimostrato i processi successivi – c'era una corsa da parte di molti a formulare le narrazioni più mirabolanti proprio al fine di guadagnarsi lo status di collaboratore di giustizia con tutto ciò che . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

orlandi gregori ex giudiceEmanuela Orlandi, i cadaveri nei sacchi mostrati da De Pedis e il riscatto. Lupacchini: «Banda della Magliana forse estranea» - Otello Lupacchini, giudice istruttore dell’inchiesta sulla cosiddetta Banda della Magliana nel periodo tra il 1990 e il 1994, nonché autore del libro “12 donne un ... Scrive msn.com

orlandi gregori ex giudiceCaso Orlandi, il mio promemoria alla Commissione parlamentare per l’audizione di Federica Sciarelli - Gregori, nell’esaminare i tabulati telefonici del 2005 del programma televisivo della Sciarelli, insediata da poco, non trovarono nes ... Come scrive blitzquotidiano.it

orlandi gregori ex giudiceSotto i piedi di Roma, un passato che non passa mai: nei tunnel della Magliana i segreti del giudice Adinolfi e del caso Orlandi - Dopo decenni si torna a scavare, letteralmente, nel passato della Capitale d'Italia. Segnala notizie.com

Cerca Video su questo argomento: Orlandi Gregori Ex Giudice