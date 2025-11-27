Orlandi-Gregori ex giudice Lupacchini | Banda della Magliana? Nessuno parlò di Emanuela
(Adnkronos) – "Nel processo della Banda della Magliana nessuno ha fatto cenno alla vicenda di Emanuela Orlandi anche se – lo hanno dimostrato i processi successivi – c'era una corsa da parte di molti a formulare le narrazioni più mirabolanti proprio al fine di guadagnarsi lo status di collaboratore di giustizia con tutto ciò che . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Leggi anche questi approfondimenti
"Trovato un appunto inedito di Emanuela Orlandi". Lo rende noto il senatore Andrea De Priamo, presidente della Commissione bicamerale di inchiesta sulle scomparse di Mirella Gregori e della stessa Orlandi #ANSA Vai su X
"Trovato un appunto inedito di Emanuela Orlandi". Lo rende noto il senatore Andrea De Priamo, presidente della Commissione bicamerale di inchiesta sulle scomparse di Mirella Gregori e della stessa Orlandi #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Emanuela Orlandi, i cadaveri nei sacchi mostrati da De Pedis e il riscatto. Lupacchini: «Banda della Magliana forse estranea» - Otello Lupacchini, giudice istruttore dell’inchiesta sulla cosiddetta Banda della Magliana nel periodo tra il 1990 e il 1994, nonché autore del libro “12 donne un ... Scrive msn.com
Caso Orlandi, il mio promemoria alla Commissione parlamentare per l’audizione di Federica Sciarelli - Gregori, nell’esaminare i tabulati telefonici del 2005 del programma televisivo della Sciarelli, insediata da poco, non trovarono nes ... Come scrive blitzquotidiano.it
Sotto i piedi di Roma, un passato che non passa mai: nei tunnel della Magliana i segreti del giudice Adinolfi e del caso Orlandi - Dopo decenni si torna a scavare, letteralmente, nel passato della Capitale d'Italia. Segnala notizie.com