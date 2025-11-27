Orfeo il nostro incontro col regista Virgilio Villoresi e gli interpreti Luca Vergoni e Giulia Maenza
Esce il 27 novembre un raro esempio di opera visionaria italiana, Orfeo di Virgilio Villoresi, con Luca Vergoni e Giulia Maenza, adattamento libero del "Poema a fumetti" di Dino Buzzati. Ne abbiamo discusso col regista e il cast. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
“Orfeo”, un film buzzatiano bello da morire - Virgilio Villoresi porta al cinema "Poema a fumetti", viaggio d'amore nell'aldilà che si interroga sul senso della vita e della morte. tempi.it scrive
Virgilio Villoresi presenta il film Orfeo: proiezione e incontro - 00 il Palazzo del Cinema Anteo a Milano (piazza XXV Aprile 8) ospita il regista Virgilio Villoresi, lo sceneggiatore Alberto Fornari e la costumista Sara Costanti ... Scrive mentelocale.it
Nei cinema “Orfeo” di Virgilio Villoresi, l’animazione dà vita al mito - (askanews) – “Orfeo” di Virgilio Villoresi arriva nei cinema il 27 novembre, dopo essere stato presentato alla Mostra di Venezia ed essere stato designato “Film d ... Da quotidianodelsud.it