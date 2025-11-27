Ore 14 Sera anticipazioni stasera 27 novembre 2025 | focus su Garlasco con la perizia sul DNA di Sempio sotto le unghie di Chiara Poggi

Ilgiornaleditalia.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al centro della puntata il delitto di Garlasco in una giornata che segna una svolta decisiva: secondo la perizia condotta dalla genetista Denise Albani ci sarebbe "piena concordanza” del Dna Y di Andrea Sempio con quello ritrovato sotto le unghie della ventiseienne trovata morta il 13 agosto 2007. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

ore 14 sera anticipazioni stasera 27 novembre 2025 focus su garlasco con la perizia sul dna di sempio sotto le unghie di chiara poggi

© Ilgiornaleditalia.it - Ore 14 Sera, anticipazioni stasera 27 novembre 2025: focus su Garlasco con la perizia sul "DNA di Sempio sotto le unghie di Chiara Poggi"

News recenti che potrebbero piacerti

ore 14 sera anticipazioniOre 14 Sera, Milo Infante e i retroscena su Garlasco: enigma scontrino, DNA e perizie informatiche. Le ultime news - In attesa dell'udienza del 18 dicembre, sono ancora tanti i nodi da sciogliere sulla morte di Chiara Poggi: se ne parla stasera su Rai 2 con Milo Infante. Riporta libero.it

ore 14 sera anticipazioniOre 14 Sera, Garlasco e i sacchi neri chiesti da Liliana Resinovich: le anticipazioni della puntata di oggi 27 novembre - Su Rai 2 questa sera torna l'appuntamento settimanale serale con Milo Infante, Ore 14 Sera. Si legge su msn.com

ore 14 sera anticipazioniAnticipazioni “Ore 14 Sera”, puntata del 13 novembre 2025: Milo Infante passa in seconda serata - L’appuntamento con Milo Infante salta in seconda serata: ci parlerà degli ulteriori aggiornamenti di Garlasco. Da alfemminile.com

Cerca Video su questo argomento: Ore 14 Sera Anticipazioni