Ore 14 Sera anticipazioni stasera 27 novembre 2025 | focus su Garlasco con la perizia sul DNA di Sempio sotto le unghie di Chiara Poggi

Al centro della puntata il delitto di Garlasco in una giornata che segna una svolta decisiva: secondo la perizia condotta dalla genetista Denise Albani ci sarebbe "piena concordanza” del Dna Y di Andrea Sempio con quello ritrovato sotto le unghie della ventiseienne trovata morta il 13 agosto 2007. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ore 14 Sera, anticipazioni stasera 27 novembre 2025: focus su Garlasco con la perizia sul "DNA di Sempio sotto le unghie di Chiara Poggi"

