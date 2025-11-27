Ordinanza market quali effetti?
Un’interrogazione per fare luce sugli effetti dell’ordinanza che imponeva la chiusura dei mini-market del centro storico dalle 21 alle 6. L’ha depositata, perché venga discussa in occasione del consiglio comunale che si riunisce questa sera, il capogruppo di Forza Italia, Davide Capezzera. "E’ necessario – scrive – verificare se il provvedimento abbia prodotto risultati concreti, e con quali modalità sia stato fatto rispettare". L’interrogazione chiede quindi conto di vandalismi, schiamazzi e del numero dei controlli effettuati dalla polizia locale e da altre forze dell’ordine, con eventuali sanzioni elevate e quali misure l’Amministrazione intenda adottare per il futuro, "valutando sia una eventuale stabilizzazione della limitazione oraria sia provvedimenti integrativi come maggiori controlli serali, regolamentazione della vendita di alcolici o il potenziamento della videosorveglianza". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
