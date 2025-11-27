Opzione Donna 2026 stop del Senato alla proroga | misura a rischio
ROMA Il futuro di Opzione Donna 2026 è ancora incerto. La misura, che permette alle lavoratrici di andare in pensione in anticipo, potrebbe sparire il prossimo anno. Il Senato ha infatti bloccato uno degli emendamenti che proponevano una proroga e un allargamento dei requisiti. La proposta bocciata arrivava da Fratelli d’Italia. L’idea era quella di estendere la misura anche alle donne disoccupate o senza rinnovo del contratto. L’emendamento è stato dichiarato inammissibile perché non indicava le risorse necessarie per sostenerlo. Il partito ha già annunciato che lo riscriverà. Oggi Opzione Donna è riservata a un numero ristretto di categorie: caregiver, lavoratrici con invalidità almeno del 74% e dipendenti di aziende in crisi. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
