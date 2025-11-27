Ops Mps - Mediobanca Caltagirone Milleri e Lovaglio indagati per aggiotaggio e ostacolo a Consob e Bce contestato il concerto

I tre avrebbero concordato la scalata a Piazzetta Cuccia senza comunicazioni a Consob, Bce e Ivass. L'offerta pubblica di acquisto e scambio di Monte dei Paschi di Siena su Mediobanca si è chiusa a settembre con l’86,33% di adesioni Francesco Gaetano Caltagirone, il presidente di Delfin Franc. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ops Mps - Mediobanca, Caltagirone, Milleri e Lovaglio indagati per aggiotaggio e ostacolo a Consob e Bce, contestato il concerto

Mario Greco potrebbe tornare in Generali come Presidente, supportato da Caltagirone e Milleri dopo la svolta in Mediobanca. Il manager, reduce da eccellenti risultati in Zurich, è il nome chiave per avviare una nuova fase di grandi acquisizioni internazionali p - facebook.com Vai su Facebook

