oplan deu il piano segreto della germania per la guerra con la russia

Si chiama "Oplan Deu". È il piano segreto della Germania per la guerra contro la Russia. Alcuni alti ufficiali tedeschi - una decina circa - si sono riuniti due anni e mezzo fa in un complesso militare a Berlino per lavorarci. L'invasione dell'Ucraina ne 2022 ha posto fine alla stabilità che in Europa si era creata dopo la Guerra Fredda e il crollo dell'Unione Sovietica. Per dirla con il cancelliere Friedrich Merz, "le minacce sono reali" e, se "non siamo in guerra, non viviamo però più in tempo di pace". L'esito di un eventuale futuro conflitto non è però legato solo al numero di soldati e armi, ma si baserà anche sul successo della monumentale operazione logistica al centro dell'Operazione Piano Germania (Oplan Deu), un documento classificato di 1.

