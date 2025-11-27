Oplan Deu il piano segreto della Germania con 800mila soldati per la guerra contro la Russia Le minacce sono reali

Ilmessaggero.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

'Oplan deu', il piano segreto della Germania per la guerra contro la Russia. Alcuni alti ufficiali tedeschi - una decina circa - si sono riuniti due anni e mezzo fa in un complesso. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

oplan deu il piano segreto della germania con 800mila soldati per la guerra contro la russia le minacce sono reali

© Ilmessaggero.it - Oplan Deu, il piano segreto della Germania (con 800mila soldati) per la guerra contro la Russia. «Le minacce sono reali»

Argomenti simili trattati di recente

oplan deu piano segretoOplan Deu, il piano segreto della Germania (con 800mila soldati) per la guerra contro la Russia. «Le minacce sono reali» - 'Oplan deu', il piano segreto della Germania per la guerra contro la Russia. Si legge su ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Oplan Deu Piano Segreto