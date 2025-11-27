Oplan Deu il piano di guerra della Germania contro la Russia | 800mila soldati Nato a est per uno scontro aperto contro Mosca
Circa 800mila soldati (tedeschi, statunitensi, di Paesi Nato) schierati sul fronte est per prepararsi alla presunta invasione di Mosca. Questo il contenuto di un piano elaborato nel 2023 e che lentamente Germania (e Ue) sta realizzando. Mentre si grida a futuri attacchi russi nel 2028-2029 La. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
