Operazione antiterrorismo in Cisgiordania delegazione Pd resta bloccata tra le esplosioni

Su richiesta del ministro Tajani, l'ambasciata d'Italia ha allertato lo Shin Bet e il comando militare Cogat per la messa in sicurezza dei parlamentari italiani. I dem: "Non sono servite auto blindate". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Operazione antiterrorismo in Cisgiordania, delegazione Pd resta bloccata tra le esplosioni

GAZA: "LA TERRA...RIMOSSA". Israele lancia una vasta operazione in Cisgiordania con sodati e ruspe. Idf: "Azione antiterrorismo". Wafa: "No, sparano sulla gente". (Corriere della Sera, 26 novembre)... Gaza sommersa dalla pioggia, allagate le tende dei cam - facebook.com Vai su Facebook

Cisgiordania. Ancora una volta l’esercito di occupazione israeliano attacca i civili palestinesi Con la scusa di una “nuova operazione antiterrorismo”, sempre la stessa Ma i veri terroristi sono loro che da 58 anni non danno pace alla popolazione Con il permes Vai su X

L’operazione antiterrorismo e l’esfiltrazione coi blindati: cosa è successo alla delegazione Pd in Cisgiordania - I parlamentari, tra i quali anche Laura Boldrini e Andrea Orlando, stava rientrando a Gerusalemme: domani è previsto il volo per l'Italia. msn.com scrive

Delegazione Pd bloccata in Cisgiordania,interviene console - Una delegazione di 6 parlamentari del Pd é rimasta bloccata per alcune ore in Cisgiordania, mentre rientrava a Gerusalemme da Gerico, a causa di un blocco stradale effettuato dalle forze di sicurezza ... Lo riporta ansa.it

Esplosioni e boati: la delegazione di sei parlamentari Pd rimane bloccata in Cisgiordania. Interviene la Farnesina. Ecco chi sono - L'ambasciata d'Italia ha dovuto allertare lo Shin Bet e il comando militare Cogat. Secondo open.online