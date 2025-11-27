Operazione antiterrorismo in Cisgiordania delegazione Pd resta bloccata tra le esplosioni

Tgcom24.mediaset.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Su richiesta del ministro Tajani, l'ambasciata d'Italia ha allertato lo Shin Bet e il comando militare Cogat per la messa in sicurezza dei parlamentari italiani. I dem: "Non sono servite auto blindate". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

