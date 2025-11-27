Operation Allies Welcome | il programma che ha portato negli USA il presunto autore della sparatoria davanti alla Casa Bianca

Il programma Operation Allies Welcome è tornato al centro del dibattito pubblico americano dopo che il segretario alla Sicurezza Nazionale Kristi Noem ha dichiarato che Rahmanullah Lakanwal, il sospetto accusato di aver sparato a due membri della Guardia Nazionale nei pressi della Casa Bianca ieri pomeriggio, è arrivato negli Stati Uniti proprio attraverso questa iniziativa. Operation Allies Welcome fu lanciata dall’ex presidente Joe Biden nell’agosto 2021 per proteggere gli afghani vulnerabili in seguito al ritiro delle truppe americane dall’Afghanistan e alla ripresa del controllo del Paese da parte dei talebani. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Operation Allies Welcome: il programma che ha portato negli USA il presunto autore della sparatoria davanti alla Casa Bianca

News recenti che potrebbero piacerti

NATO Allies refine operations during Ex ADAMANT SERPENT 26 A U.S. Air Force 352d Special Operations Wing CV-22B Osprey takes off vertically from a flightline in Sweden, during exercise Adamant Serpent 26. In support of NATO plans, a combat-capable - facebook.com Vai su Facebook

Operation Smile, con il programma "Women in medicine" formate oltre 500 professioniste in 3 anni - Dal 1982, Operation Smile ha curato più di 415mila persone e ambisce, entro il 2032, a raggiungere 1 milione di pazienti nei Paesi a basso e medio reddito. Segnala ilmessaggero.it