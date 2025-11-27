Operaio si taglia la mano con una sega circolare a Parma
Un operaio di 60 anni si è ferito alla mano mentre lavorava con una sega circolare in un cantiere di via Guastalla, nel quartiere San Leonardo di Parma. L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza in codice due, dopo aver. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Operaio muore mentre taglia la legna Tragedia sul lavoro a Satriano di Lucania (Potenza), dove un operaio di 50 anni originario della provincia di Salerno, addetto al taglio della legna,... - facebook.com Vai su Facebook
Tragedia in un bosco a Satriano di Lucania: operaio 50enne muore mentre taglia la legna Vai su X
Magherno, operaio si taglia il braccio con la sega circolare: ora rischia l’amputazione dell’arto - Incidente sul lavoro nel Pavese all’interno di una ditta che produce mangimi per animali. msn.com scrive