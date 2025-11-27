Un operaio di 60 anni si è ferito alla mano mentre lavorava con una sega circolare in un cantiere di via Guastalla, nel quartiere San Leonardo di Parma. L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza in codice due, dopo aver. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - Operaio si taglia la mano con una sega circolare a Parma