OpenAI violati i dati degli utenti API | nomi ed email rubati dai sistemi Mixpanel L’azienda mette in guardia dal phishing
OpenAI ha informato i propri utenti di una violazione di dati che ha esposto le informazioni personali di un numero imprecisato di account. L’incidente di sicurezza non ha colpito direttamente i sistemi dell’azienda, ma ha coinvolto Mixpanel, un fornitore esterno di servizi di analisi dei dati utilizzato da OpenAI per monitorare l’attività sul portale dedicato agli sviluppatori. Secondo quanto comunicato dall’azienda, la violazione ha interessato esclusivamente gli utenti che utilizzano l’interfaccia API tramite platform.openai.com, mentre gli utenti regolari di ChatGPT non sono stati coinvolti nell’incidente. 🔗 Leggi su Cultweb.it
