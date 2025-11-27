OpenAI violati i dati degli utenti API | nomi ed email rubati dai sistemi Mixpanel L’azienda mette in guardia dal phishing

Cultweb.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

OpenAI ha informato i propri utenti di una violazione di dati che ha esposto le informazioni personali di un numero imprecisato di account. L’incidente di sicurezza non ha colpito direttamente i sistemi dell’azienda, ma ha coinvolto Mixpanel, un fornitore esterno di servizi di analisi dei dati utilizzato da OpenAI per monitorare l’attività sul portale dedicato agli sviluppatori. Secondo quanto comunicato dall’azienda, la violazione ha interessato esclusivamente gli utenti che utilizzano l’interfaccia API tramite platform.openai.com, mentre gli utenti regolari di ChatGPT non sono stati coinvolti nell’incidente. 🔗 Leggi su Cultweb.it

openai violati i dati degli utenti api nomi ed email rubati dai sistemi mixpanel l8217azienda mette in guardia dal phishing

© Cultweb.it - OpenAI, violati i dati degli utenti API: nomi ed email rubati dai sistemi Mixpanel. L’azienda mette in guardia dal phishing

Leggi anche questi approfondimenti

openai violati dati utentiOpenAI e la violazione su Mixpanel: esposti i dati degli utenti API. Cosa è successo - Leggi su Sky TG24 l'articolo OpenAI e la violazione su Mixpanel: esposti i dati degli utenti API. Segnala tg24.sky.it

openai violati dati utentiGrave fuga di dati da OpenAI: cosa è successo - Un breach nei sistemi di Mixpanel espone nomi, email e dati tecnici degli utenti API, riaccendendo i dubbi sulla sicurezza dell’ecosistema OpenAI. msn.com scrive

openai violati dati utentiOpenAI, violazione nei sistemi Mixpanel: esposti dati di profilo degli utenti API - OpenAI ha comunicato tramite mail ai suoi utenti API, cioè gli sviluppatori e le organizzazioni che utilizzano la piattaforma platform. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Openai Violati Dati Utenti