Open Day vaccinazioni in via Napoleona | antinfluenzale e covid senza prenotazione
Nell’ambito della campagna antinfluenzale, sabato 29 novembre dalle 8 alle 14 la Casa di Comunità di via Napoleona a Como aprirà le porte per un Open Day dedicato alle vaccinazioni. Oltre al vaccino antinfluenzale sarà possibile ricevere anche la dose anti covid. Per le categorie indicate (over. 🔗 Leggi su Quicomo.it
