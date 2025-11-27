Open Day vaccinazioni in via Napoleona | antinfluenzale e covid senza prenotazione

Nell’ambito della campagna antinfluenzale, sabato 29 novembre dalle 8 alle 14 la Casa di Comunità di via Napoleona a Como aprirà le porte per un Open Day dedicato alle vaccinazioni. Oltre al vaccino antinfluenzale sarà possibile ricevere anche la dose anti covid. Per le categorie indicate (over. 🔗 Leggi su Quicomo.it

