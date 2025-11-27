Open day di biliardo sportivo
Non hai mai giocato? Giochi ogni tanto fra amici e sei curioso di sapere form sia il biliardo sportivo? Vieni a scoprirlo e inizia con il piede giusto, divertendoti.Sabato 13 dicembre, dalle 18:00 alle 20:00 presso la Sala Biliardi Exclusive Billiards, gli istruttori federali della ASD Ronin ti. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
