Open day al Canile intercomunale di via Nonantolana

Tornano gli open day al Canile intercomunale di Modena, dove tutte le persone interessate possono visitare la struttura e conoscere gli ospiti in cerca di una famiglia e di una casa: l’appuntamento è per domenica 30 novembre dalle 10 alle 15.30 nella struttura di via Nonantolana 1219.Per tutta la. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Open day al Canile intercomunale di via Nonantolana

Contenuti che potrebbero interessarti

SABATO 30 NOVEMBRE: OPEN DAY!! …ATTIVITÀ DI GIOCO E POSSIBILITÀ DI CONSIGLI PER I CANI OSPITI NELLE NUOVE AREE DI SGAMBAMENTO A LATO DEL Canile di Tortona ! per info tel 3336030007 - facebook.com Vai su Facebook

Conoscere il Canile intercomunale. Sabato 27 l’open day dalle 15 - 30, presso la sede di via Plicca 2/a, del Canile intercomunale di Faenza per conoscere da vicino questa realtà che offre i suoi ... Segnala ilrestodelcarlino.it

Open day al canile intercomunale di via Nonantolana - Open day pasquale al Canile intercomunale di Modena che domani, dalle 11 alle 17, accoglierà tutte le persone interessate a visitare la struttura di via Nonantolana 1219 e a conoscere gli ospiti a ... Secondo ilrestodelcarlino.it

Canile, via all’open day a Monte Contessa: “Corsi sull’adozione e lotta all’abbandono” - Genova – Una sfilata di cani, attività di mobility e incontri con gli educatori cinofili: sono alcune delle attività che scandiranno la giornata dell’open day del canile municipale di Monte Contessa, ... Secondo ilsecoloxix.it