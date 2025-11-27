Open day a Cortemaggiore per la vaccinazione antinfluenzale
La vaccinazione antinfluenzale viene offerta gratuitamente alle persone di età uguale o superiore a 60 anni; donne in gravidanza, indipendentemente all’età gestazionale e a quelle che hanno appena partorito o in post partum; medici e personale sanitario di assistenza nelle strutture sanitarie. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
