Open day a Cortemaggiore per la vaccinazione antinfluenzale

Ilpiacenza.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La vaccinazione antinfluenzale viene offerta gratuitamente alle persone di età uguale o superiore a 60 anni; donne in gravidanza, indipendentemente all’età gestazionale e a quelle che hanno appena partorito o in post partum; medici e personale sanitario di assistenza nelle strutture sanitarie. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

open day a cortemaggiore per la vaccinazione antinfluenzale

© Ilpiacenza.it - Open day a Cortemaggiore per la vaccinazione antinfluenzale

Contenuti che potrebbero interessarti

Vaccino antinfluenzale, open day a Cortemaggiore il 28 novembre - 30, alla Casa della Comunità di Cortemaggiore (via Libertà 16), è in programma un open day per la vaccinazione ... Come scrive piacenzasera.it

Vaccinazione antinfluenzale agli open day e Ascot - La Asl, vista la risposta positiva della popolazione, risponde con altre date: si raddoppia ad Alghero e Sassari nella giornata di sabato 22 novembre ... Scrive alguer.it

Open day per vaccinazione influenza e Covid - Sedute straordinarie e modalità di prenotazione per accedere alle vaccinazioni. Scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Open Day Cortemaggiore Vaccinazione