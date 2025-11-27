Open Arms dalla Cassazione assist a Salvini
Non ci sono prove. La Procura generale della Cassazione nel caso di Open Arms non ci sta a farsi tirare in ballo dalla Procura di Palermo, che con una cosiddetta revisio per saltum prevista dall’articolo 569 del Codice di procedura penale che in sostanza bypassa l’Appello, ha chiesto al Palazzaccio di condannare l’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini per sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio. Le anticipazioni delle 46 pagine della memoria che verrà discussa il prossimo 11 dicembre suonano come un epitaffio sulle speranze della Procura siciliana e della sinistra. Nel 2019 - siamo ancora nel primo governo gialloverde di Giuseppe Conte - il leader leghista negò per giorni lo sbarco a Palermo della nave della Ong spagnola con a bordo 147 migranti soccorsi in mare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
