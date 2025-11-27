Open Arms Cassazione boccia il ricorso dei pm contro l' assoluzione di Salvini | Reati non dimostrati il ministro | Soddisfazione

Il prossimo 11 dicembre verrà illustrata nell'udienza una memoria di 46 pagine. A luglio i pm siciliani avevano fatto ricorso "per saltum", cioè saltando la fase dell'appello Svolta nel caso Open Arms. La procura generale della Cassazione ha di fatto bocciato il ricorso della procura di Paler. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Open Arms, Cassazione boccia il ricorso dei pm contro l'assoluzione di Salvini: "Reati non dimostrati", il ministro: "Soddisfazione"

