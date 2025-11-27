One UI 8.5 sembra confermare la ricarica a 60 W per Samsung Galaxy S26 Ultra

Tuttoandroid.net | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel codice di One UI 8.5 sono stati trovati dei riferimenti ad un nuovo sistema di ricarica chiamato Super fast charging 3.0 L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

