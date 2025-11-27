Dopo le richieste dell’accusa, è stato il turno delle difese di parlare ai giudici che dovranno esprimersi sull’omicidio di Nada Cella, la segretaria massacrata il 6 maggio 1996 nello studio del commercialista Marco Soracco. Cuore dell’udienza le arringhe dei difensori dei principali imputati: Anna Lucia Cecere, l’ex insegnante accusata di essere l’autrice del delitto per cui è stato chiesto l’ergatsolo, e Soracco, per il quale la Procura ha chiesto una condanna a quattro anni per favoreggiamento. A prendere la parola per prima è stata l’avvocata Gabriella Martin, che insieme al collega Giovanni Roffo difende Cecere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Omicidio Nada Cella, le difese puntano a far cadere le accuse: “Cecere innocente, Soracco estraneo”