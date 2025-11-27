Omicidio Marzia Capezzuti la testimone al processo | Mia madre è un'assassina

Fanpage.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anna Maria Vacchiano in aula ha raccontato delle sevizie a cui Marzia Capezzuti sarebbe stata sottoposta dalla madre, Barbara Vacchiano; la donna è imputata col marito, Damiano Noschese. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Argomenti simili trattati di recente

omicidio marzia capezzuti testimone"Mia madre è un assassina". Tensione al processo per l'omicidio di Marzia Capezzuti - Momenti di tensione al processo per l’omicidio di Marzia Capezzuti: la testimone chiave ha dettagliato una narrazione su vittima e imputata ... Si legge su msn.com

omicidio marzia capezzuti testimonePontecagnano, udienza fiume per l'omicidio Capezzuti: Annamaria Vacchiano provata all'esame - Un'udienza fiume, a tratti molto dura, quella di ieri che ha visto Annamaria Vacchiano testimoniare davanti ai giudici della Corte di assise di Salerno contro la madre Barbara ... Segnala ilmattino.it

omicidio marzia capezzuti testimoneMarzia Capezzuti: cos’è successo?/ Torturata per tre anni e uccisa: via al processo per gli aguzzini - Marzia Capezzuti, il caso a Chi l'ha visto: cos'è successo alla 29enne, torturata per tre anni prima di essere uccisa nel 2022 ... Come scrive ilsussidiario.net

