Omicidio Marco Veronese il VIDEO dell’agguato del killer incappucciato Michele Nicastri | aggressione alle spalle e 13 coltellate

Veronese sarebbe stato raggiunto da 13 fendenti inferti con violenza alle spalle mentre stava rientrando a casa. Gli inquirenti ritengono che il movente del delitto sia da ricercare nei rapporti tesi tra la vittima e l’ex compagna, legata sentimentalmente proprio a Nicastri, per l'affidamento dei 3. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Omicidio Marco Veronese, il VIDEO dell’agguato del killer incappucciato Michele Nicastri: aggressione alle spalle e 13 coltellate

Argomenti simili trattati di recente

L'omicidio di #WillyMonteiroDuarte. Definitivo l'ergastolo per Marco Bianchi. Il fratello Gabriele Bianchi, condannato a 28 anni, affronterà un nuovo processo d'appello (il terzo) per escludere le attenuanti generiche. Così la Cassazione. Vai su X

#NEWS - Per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte è definitivo l'ergastolo per Marco Bianchi. Lo ha sentenziato la Cassazione che ha chiesto un nuovo appello per il fratello Gabriele per escludere le attenuanti concesse nell'appello bis in cui era stato condann - facebook.com Vai su Facebook

L'omicidio di Marco Veronese, il video agli atti: l'arrivo di Nicastri con il furgone, le venti coltellate e la fuga - La sequenza agli atti del procedimento all'omicidio per il delitto avvenuto a Collegno nella notte del 23 ottobre 2025 ... video.corriere.it scrive

L’agguato alle spalle e le coltellate: cosa mostra il video dell’omicidio di Marco Veronese a Collegno - Michele Nicastri ha atteso e accoltellato Marco Veronese alle spalle a Collegno, come mostrano i video diffusi dai carabinieri ... Riporta fanpage.it

Marco Veronese, il video dell'aggressione sotto casa dei genitori - L’aggressione a Marco Veronese, imprenditore 39enne ucciso nella notte del 23 ottobre a Collegno, in provincia di Torino, sotto casa dei genitori, è stata ripresa dalle telecamere ... Si legge su leggo.it