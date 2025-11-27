Omicidio Marco Veronese il VIDEO dell’agguato del killer incappucciato Michele Nicastri | aggressione alle spalle e 13 coltellate

Ilgiornaleditalia.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Veronese sarebbe stato raggiunto da 13 fendenti inferti con violenza alle spalle mentre stava rientrando a casa. Gli inquirenti ritengono che il movente del delitto sia da ricercare nei rapporti tesi tra la vittima e l’ex compagna, legata sentimentalmente proprio a Nicastri, per l'affidamento dei 3. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

omicidio marco veronese il video dell8217agguato del killer incappucciato michele nicastri aggressione alle spalle e 13 coltellate

© Ilgiornaleditalia.it - Omicidio Marco Veronese, il VIDEO dell’agguato del killer incappucciato Michele Nicastri: aggressione alle spalle e 13 coltellate

Argomenti simili trattati di recente

omicidio marco veronese videoL'omicidio di Marco Veronese, il video agli atti: l'arrivo di Nicastri con il furgone, le venti coltellate e la fuga - La sequenza agli atti del procedimento all'omicidio per il delitto avvenuto a Collegno nella notte del 23 ottobre 2025 ... video.corriere.it scrive

omicidio marco veronese videoL’agguato alle spalle e le coltellate: cosa mostra il video dell’omicidio di Marco Veronese a Collegno - Michele Nicastri ha atteso e accoltellato Marco Veronese alle spalle a Collegno, come mostrano i video diffusi dai carabinieri ... Riporta fanpage.it

omicidio marco veronese videoMarco Veronese, il video dell'aggressione sotto casa dei genitori - L’aggressione a Marco Veronese, imprenditore 39enne ucciso nella notte del 23 ottobre a Collegno, in provincia di Torino, sotto casa dei genitori, è stata ripresa dalle telecamere ... Si legge su leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Omicidio Marco Veronese Video