Omicidio in discoteca ragazza uccisa per errore | chiesti 20 anni per chi ha sparato Imputato anche Palermiti jr che era l' obiettivo del killer

Tre richieste di condanna e un patteggiamento nel processo con rito abbreviato per l'omicidio di Antonella Lopez, avvenuto all'interno della discoteca Bahia Beach di Molfetta (Bari). Venti.

