Omicidio di Marco Veronese a Collegno il video che incastra Michele Nicastri | ripreso il momento dell' attacco

Diffuso un video che mostra le fasi dell'omicidio di Marco Veronese ad opera di Michele Nicastri avvenuto a Collegno, vicino Torino. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Omicidio di Marco Veronese a Collegno, il video che incastra Michele Nicastri: ripreso il momento dell'attacco

Approfondisci con queste news

Dopo l'omicidio del 19enne Marco Pio, ucciso da un 15enne, il parroco e il pm antimafia parlano con i ragazzi del rione Salicelle - facebook.com Vai su Facebook

Omicidio di Marco Veronese, il video dell'aggressione avvenuta a Collegno lastampa.it/torino/2025/11… @LaStampa Vai su X

L’agguato alle spalle e le coltellate: cosa mostra il video dell’omicidio di Marco Veronese a Collegno - Michele Nicastri ha atteso e accoltellato Marco Veronese alle spalle a Collegno, come mostrano i video diffusi dai carabinieri ... Come scrive fanpage.it

Tutto in pochi secondi: il video dell’omicidio di Marco Veronese smentisce il killer - Michele Nicastri, reo confesso del delitto di Collegno, ha negato la premeditazione. Scrive quotidiano.net

L'omicidio di Marco Veronese, il video: l'arrivo di Nicastri con il furgone, le venti coltellate e la fuga - La sequenza agli atti del procedimento all'omicidio per il delitto avvenuto a Collegno nella notte del 23 ottobre 2025 ... video.corriere.it scrive