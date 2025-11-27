Omicidio di Collegno il fidanzato dell’ex compagna della vittima ripreso dalle telecamere
La notte del 23 ottobre scorso, Marco Veronese, imprenditore 39enne di Torino, è stato brutalmente ucciso davanti alla casa dei genitori a Collegno. Il delitto è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza della zona che hanno fornito un elemento chiave per ricostruire la dinamica dell’aggressione. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’aggressore sarebbe arrivato sul luogo del delitto con un veicolo, avrebbe compiuto l’omicidio e si sarebbe poi dato alla fuga, riprendendo la strada in maniera tale da tentare di depistare le indagini. Le indagini dei carabinieri. I carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo del comando provinciale di Torino, insieme alla compagnia di Rivoli, hanno condotto un’indagine serrata e approfondita. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
