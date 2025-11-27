La domanda chiave degli inquirenti: premeditazione?. C’è un interrogativo che ora guida la Procura di Trieste: Giovanni Trame era stato sedato o stordito prima di essere ucciso? Il Pm Alessandro Perogio ha ordinato l’esame tossicologico sul corpo del bambino di Muggia, assassinato il 12 novembre dalla madre, Olena Stasiuk, nella loro abitazione di piazza Marconi. L’obiettivo è stabilire se al piccolo sia stata somministrata una sostanza in grado di alterarne la lucidità o ridurne la capacità di difesa, aggiungendo al già gravissimo quadro un’ulteriore aggravante: la premeditazione. Il delitto: la chiamata del padre e l’arrivo dei soccorsi. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Omicidio del piccolo Giovanni Trame, il dubbio choc: ‘Gli è stata data una sostanza prima delle coltellate?’